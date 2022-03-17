Телефонная террористка из Челябинска раскаялась, но получила реальный срок

Реальный срок наказания получила телефонная террористка из Челябинска Любовь Сурненкова. Сегодня она раскаивается, но разлуку с близкими ей придется переживать долгих четыре года.

В последние несколько недель в Челябинской области активизировались телефонные террористы. Они «минировали» все подряд: торговые центры, банки, ювелирные магазины, поликлиники, рынки, школы. Сеяли панику среди населения и поднимали на ноги все оперативные структуры.

При этом мало кто из звонивших задумывался о последствиях своих поступков, а ведь за сообщение о ложном минировании можно получить реальный срок наказания, как это произошло с Любовью Сурненковой.

Жительница Челябинска уже успела привыкнуть к стенам казенного дома и тюремной робе, а ведь могла бы в это время быть дома рядом со своей дочкой. Вот так обернулось для нее ложное сообщение о якобы заложенной бомбе в школе. Люба позвонила в экстренную службы и сообщила о «минировании». Так она хотела «насолить» своей знакомой, которая там работала. Силовики ее быстро «вычислили» и задержали. Сейчас женщина за решеткой, раскаивается и предупреждает других не нарушать закон.

«Дома меня ждут мама и дочка. Я очень сожалею о том, что сделала. Я наказала не только себя, но и родных и близких. Они остались без меня. Нужно думать о своих поступках и о том, что страдают твои близкие», - говорит Любовь Сурненкова.

Под заведомо ложным сообщением об акте терроризма подразумевается ложное предумышленное оповещение о готовящихся действиях, опасных для общества, вследствие которых возникает вероятность смерти людей или значительного повреждения имущества вплоть до его полного уничтожения. Данное преступление регулирует статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Опасность злодеяния обусловлена возможностью возникновения паники, нарушением функционирования транспортной системы и трудовой деятельности организаций, необходимостью тратить большое количество времени и материальных ресурсов, так как после получения ложных сообщений сотрудники правоохранительных органов вынуждены проводить розыскные мероприятия.

В ГУФСИН реализуется комплекс мер по недопущению распространяя среди осужденных идеологий терроризма и экстремизма. С ними проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций по привитию осуждённым идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Также с ними проводится усиленная индивидуально-профилактическая работа с привлечением сотрудников различных служб, в том числе представителей Русской православной церкви.

Напомним, сообщение заведомо ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Аналогичные действия, повлекшие причинение ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей либо наступление иных тяжких последствий, наказываются штрафом в размере до одного миллиона. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18-ти месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.