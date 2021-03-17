Теплоход «Челябинск» протаранил опору моста в Венгрии

На юге Венгрии теплоход с караваном из шести единиц груза под названием «Челябинск» на реке Дунай совершил навал на опору моста. Инцидент произошел в городе Байя.
Происшествие на воде произошло 15 марта в 12.50. Об этом со ссылкой на венгерских коллег на странице «Коллектив Украинского Дунайского пароходства» написал Юра Ходарченко.
«Теплоход «Челябинск» караваном из шести единиц, следуя вниз, совершил навал на опору моста в Бае на 1480 километре Дуная. В ликвидации последствий навала оказал помощь экипаж теплохода “Иваново”», - написал Юра Ходарченко.
В комментариях интернет-пользователи отметили, что в результате навала никто не пострадал.
Фото: Gabor Marton