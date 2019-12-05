Только после вмешательства прокуратуры челябинец смог попасть в свое жилье

Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку по обращению местного жителя по вопросу невозможности вселения в свое жилье. Судебное решение было принято несколько лет назад, но только сейчас судебные приставы смогли его исполнить.

Как следует из решения суда, мужчина является нанимателем комнаты по договору социального найма в общем блоке в общежитии. Сосед поменял общую входную дверь и замок, отказался отдавать мужчине ключи.

«Установлено, что вКалининском РОСП возбуждено исполнительное производство по вселению заявителя в жилое помещение. Должностными лицами в нарушение статьи второй Федерального закона «Об исполнительном производстве» длительное время не исполняется решение суда, чем нарушаются права гражданина на вселение в жилое помещение. Прокуратурой района начальнику Калининского РОСП направлено требование о принятии исчерпывающих исполнительских действий направленных на вселение гражданина», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, должник категорически отказывался исполнять решение суда и всячески препятствовал этому. Судебные приставы многократно осуществляли выход по данному адресу, но должника по исполнительному производству застать не удавалось. В ноябре 2017 года он был объявлен в розыск, с него были взяты объяснения и выставлено требование предоставить доступ в жилье. Также в отношении мужчины были приняты такие обеспечительные меры, как ограничение на выезд за границу и наложен арест на регистрационные действия с автомобилем.

«В конце ноября было принято решение о принудительном вскрытии дверей в присутствии понятых и взыскателя, но должник, оказавшийся дома и услышавший звук работающего инструмента, открыл дверь. Он передал ключ взыскателю, судебным приставом-исполнителем составлен акт о проведении исполнительных действий, на основании которого исполнительное производство окончено фактическим исполнением, права взыскателя восстановлены», - сообщила официальный представитель управления судебных приставов региона Ольга Шебанова.