Трагедия в Златоусте: четыре молодых человека найдены мертвыми, проверку ведет СК

В Златоусте (Челябинская область) вчера вечером, 24- ноября, произошла трагедия: в квартире жилого дома обнаружены мертвыми четыре молодых человека (это парень и три девушки).

Об этом сообщает следственное управление СКР по Челябинской области, сотрудники которого проводят по факту случившегося доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, возможной причиной смерти ребят стала неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

В сообществе «ЧП Златоуст» в ВКонтакте опубликована информация о том, что сигнал в службу спасения поступило около восьми часов вечера. Как отмечают в данной группе, трагедия произошла в доме №231 по улице Аносова. Двум девушкам было по двадцать лет, одной – 22, молодому человеку – 25.