Требуется помощь очевидцев ДТП

Сотрудники полиции Еткульского района (Челябинская область) ищут очевидцев аварии, в которой погиб пешеход. Водитель с места трагедии скрылся.

Авария со смертельным исходом произошла шестого ноября около шести часов утра на 24-м километре автодороги Челябинск – Октябрьское на территории Еткульского района.

«По предварительным данным, неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, 1965 года рождения, находящегося на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Водитель с места ДТП скрылся и до сих пор не найден.

Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просят обратиться по телефону дежурной части отдела МВД России по Еткульскому району: 8(35145) 2-15-78 или по телефону 02.

Конфиденциальность гарантируется.