Троичанин обманул 32 человека, похитив у них 28 миллионов

Полиция Челябинска завершила расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Троицка, обвиняемого в хищении 28 миллионов у жителей Челябинской области. Потерпевшие сами отдавали мужчине крупные суммы денег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по версии следствия, мужчина похитил деньги у знакомых и малознакомых людей.

“В период с 2018 по 2020 год, действуя умышленно из корыстных побуждений, под предлогом дополнительного заработка обвиняемый предлагал гражданам вложить имеющиеся у них суммы в строительство домов, заправочной станции, производство одного из промышленных предприятий или покупки его облигаций, либо в якобы разработанную им программу трейдинг”, - рассказали в региональном полицейском Главке.

Он заверял потерпевших, что выплатит им от 10% до 30% от вложенной суммы. А потом они получат и сам заем.

“В зависимости от вложенных сумм, он обещал ежеквартальную, ежемесячную и даже еженедельную выплату процентов. Будучи введенными в заблуждение и доверяя злоумышленнику, граждане соглашались на данные предложения и отдавали различные суммы в размере от 30 тысяч до трех миллионов рублей. Стоит отметить, что некоторые потерпевшие настолько доверяли обвиняемому, что отдавали деньги без расписок и договоров, под «честное слово». Похищенными денежными средствами задержанный распоряжался по своему усмотрению”, - сообщили в ГУ МВД региона.

Преступление выявили оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Челябинска.

В отношении троичанина расследовалось уголовное дело о мошенничестве (ч.2, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.