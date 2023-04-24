24.04.2023
У границ «Зигальги» задержали мужчин с оружием
24.04.2023
Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске
23.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)
22.04.2023
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров
22.04.2023
Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны
22.04.2023
Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков
У границ «Зигальги» задержали мужчин с оружием
04.04.2023
Распустившиеся наставицы «заявили» об официальном окончании зимы на Зигальге
25.11.2022
У границ «Зигальги» «распустились» ледяные цветы
18.11.2022
«Зигальга» 18 ноября отмечает третий день рождения
08.11.2022
В «Зигальге» замечены ледяные «сталактиты»
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023