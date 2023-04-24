У границ «Зигальги» задержали мужчин с оружием

В Челябинской области у границ «Зигальги», на территории соседнего национального парка «Зюраткуль», задержали двоих мужчин с оружием.

«Местные жители уверяли инспекторов службы охраны, что они «остановились здесь просто так и сейчас уедут». При этом в багажнике автомобиля был расчехленный карабин», - рассказали в нацпарке «Зигальга».

Нарушители были замечены во время планового патрулирования. У владельца карабина имелся охотничий билет, однако права находиться на особо охраняемой территории с оружием он не имел.

Кроме того, вход в леса в Катав-Ивановском районе сейчас запрещен из-за особого противопожарного режима. А мужчина курил, стряхивая пепел под ноги.

На место вызвали коллег – инспекторов службы охраны «Зюраткуля» и передали задержанных им.