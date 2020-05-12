У коммунальщиков Челябинска пытались украсть снегоуборочную технику

Челябинские полицейские задержали ранее судимого за кражу и разбой местного жителя, который пытался украсть у управляющей компании снегоуборочную машину. Совершение было совершено на глазах руководителя коммунальной компании.

В дежурную часть полиции Курчатовского отдела полиции обратился директор управляющей компании, который заявил о попытке совершения кражи снегоуборочной машины с территории подземной парковки, расположенной по Комсомольскому проспекту.

«Заявитель пояснил, что непосредственно в данный момент наблюдает, как неизвестный ему мужчина с территории подземной парковки выносит снегоуборочную машину, принадлежащая организации. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, не успевшего завершить свое преступное деяние. Задержанного доставили в дежурную часть районного отдела полиции», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого мера пресечения избирается.

«В случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», необходимо сразу обращаться в полицию», - сказал начальник отдела полиции «Курчатовский» управления МВД России по городу Челябинску Михаил Власов.

Челябинцы круглосуточно могут обратиться в полицию по телефону службы «02», а также непосредственно в дежурную часть: (351) 266-14-14, 265-02-00. Заявления принимаются круглосуточно.