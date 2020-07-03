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Убийца из Смоленской области может скрываться в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 11:22

Полиция Челябинска разыскивает подозреваемого в совершении убийства. Уроженец Смоленской области совершил преступление на территории областного центра. Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого необходимо обратиться в полицию.

По подозрению в совершении убийства, совершенного в июне текущего года на территории Калининского района города Челябинска, разыскивается житель Смоленской области.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении подозреваемого, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02, либо 8 950 728 72 20.

 

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