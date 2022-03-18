Наталья Котова поздравила ЕДДС-112 Челябинска с десятилетним юбилеем

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска в этом году отмечает десятилетний юбилей. С круглой датой коллектив одной из важнейших служб города сегодня, 18-го марта, поздравила глава южоуральской столицы Наталья Котова.

С 20-го марта 2012-го года дежурные смены ЕДДС в круглосуточном режиме осуществляют контроль за обстановкой на территории города, принимают обращения жителей, организуют реагирование служб на все происшествия в Челябинске, отметили в пресс-службе мэрии. С 2017-го года в ЕДДС начала функционировать система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», с первого января 2020-го года в структуру учреждения введен центр оповещения.

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«Каждый день, круглосуточно, вы находитесь на боевом посту. Чтобы работать в таком режиме, нужно иметь смекалку, волю, умение принять быстрое и правильное решение. И от вас и ваших навыков в большинстве случаев зависят жизни и здоровье людей. Примите искренние слова благодарности и признательности за ваш труд, который иногда не заметен и кажется незначительным. Я считаю, что вы выполняете очень важную миссию. От всей души желаю вам счастья, здоровья и успехов», - обратилась к коллективу ЕДДС Наталья Котова.

В штате ЕДДС в настоящее время трудится 65 человек, ежедневно на круглосуточное дежурство заступает десять специалистов. Операторы службы 112 принимают до двух с половиной тысяч обращений в сутки. За 2021-й год обработано почти 813 тысяч звонков, по каждому дан ответ либо организовано реагирование экстренных служб и служб жизнеобеспечения города.

В ушедшем году спасательные службы Челябинска, оперативно направленные ЕДДС на место происшествия, оказали помощь тысяче 302-м горожанам. А за два с половиной месяца текущего года уже спасено 215 человек.

Ежегодно челябинская служба занимает лидирующие позиции в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Челябинской области». Помимо командных успехов, сотрудники радуют личными профессиональным достижениями.

Учреждение развивается и стремится в будущем стать единой информационной платформой, отвечающей всем современным техническим тенденциям. Это позволит отслеживать и анализировать ситуацию в городе и прогнозировать происшествия различного характера.

В честь десятилетнего юбилея сотрудников службы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города, челябинской Думы и ГУ МЧС России по Челябинской области.