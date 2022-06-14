Участковый пытался попасть в квартиру, из окна которой женщина выбросила своих детей

В Челябинске участковый и бывший муж женщины, которая выбросила из окна своих детей и выпрыгнула сама, пытались попасть в квартиру, где находилась мать с сыновьями. Но им не удалось этого сделать перед тем, как произошла трагедия.

Как сообщил собственный источник, в день трагедии мужчина пришел, чтобы поговорить с женщиной (семья была в стадии развода). Она закрылась с детьми в квартире и категорически отказывалась его пускать. Ему пришлось вызвать участкового, который незамедлительно прибыл на место.

Известно, что женщина хотела уехать, но мужчина был против. Пока они вместе с участковым пытались попасть в квартиру и произошла трагедия.

«Дети, когда падали кричали, мы слышали их крики и выбежали на улицу. Их мать прыгнула из окна и чуть не упала нам на головы», - рассказала одна из соседок.

Чтобы проникнуть в квартиру участковый вызвал сотрудников МЧС. В ней был обнаружен небольшой очаг возгорания. Он ликвидирован.

Напомним, в Челябинске 38-летняя женщина выбросила из окна двух своих детей и после этого покончила с собой. Младший ребенок (ему было три года) погиб - так же, как и сама мать. Двенадцатилетний мальчик сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ – «Убийство».