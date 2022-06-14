В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой

В Челябинске 38-летняя женщина выбросила из окна двух своих детей и после этого покончила с собой. В ситуации разбирается следственный комитет.

Трагедия произошла в ночь на 14 июня в доме, расположенном по улице Богдана Хмельницкого.

Известно, что младший ребенок (ему было три года) погиб - так же, как и сама мать. Двенадцатилетний мальчик сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ – «Убийство», - сообщил старший помощник руководителя CE СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.