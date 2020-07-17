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УФАС возбудило дело в отношении челябинского аэропорта

Происшествия
Сегодня, 11:30

Челябинское УФАС России возбудило дело из-за высокой стоимости услуг телетрапов в аэропорту Челябинска. Тарифы по сравнению с некоторыми городами завышены в десять раз.

УФАС было установлено, что стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа у АО «Челябинское авиапредприятие» является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах Российской Федерации.

 Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тысяч рублей в час, в других аэропортах – в диапазоне от 2 153 до 16 700 рублей в час.

Напомним, в аэропорту Челябинска установлено четыре телескопических трапа. На это было потрачено порядка 240 миллионов рублей. При проверке выяснилось, что они были закуплены у посредника по стоимости в два раза выше, чем у производителя.

«Челябинское УФАС России полагает, что хозяйствующий субъект при амортизации телескопических трапов необоснованно уменьшил срок их полезного использования, что привело к завышению расходов на амортизацию имущества в тарифе и, соответственно, к установлению высокой стоимости на услуги по предоставлению телескопического трапа», - сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

 Дело возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры.

 

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Теги
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аэропорт Челябинск
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