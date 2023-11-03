УФСБ Челябинской области пресекло попытку москвича наладить поставку за пределы РФ военной продукции

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный вывоз продукции военного назначения за пределы Российской Федерации. Виновный – житель Москвы – уже наказан.

Челябинский областной суд признал столичного жителя виновным в покушении на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, приговорив его по части третьей статьи 30, части первой статьи 283.1 УК РФ к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину.

Как сообщает пресс-службу регионального УФСБ, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили, что в период с марта по октябрь 2022 года гражданин России, не имея допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлял поиск секретных изделий, входящих в состав продукции военного назначения, для последующей организации поставки за пределы Российской Федерации.

В октябре прошлого года при попытке незаконного приобретения составных частей вооружения виновного задержали сотрудники УФСБ, следственный орган которого расследовал данное уголовное дело.

Отметим, управление ФСБ России по Челябинской области на постоянной основе реализует мероприятия по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну. Работа на данном направлении является важным элементом в системе поддержания обороноспособности, государственной безопасности, политических и экономических интересов Российской Федерации, подчеркивают в ведомстве.