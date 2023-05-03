УФСБ пресекло в Челябинской области канал незаконной миграции иностранцев

Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли в Челябинской области канал незаконной миграции иностранных граждан.

Незаконной легализацией иностранцев на Южном Урале двое жителей региона занимались в Челябинске, оформляя фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, а затем также фиктивно ставили их на миграционный учет.

«За свои так называемые услуги члены преступной группы брали денежные средства», - сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, следственным органом которого в отношении обоих подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «а» части второй 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».