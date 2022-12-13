Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей

Мошенники обокрали домохозяйку из Озерска (Челябинская область) под предлогом обучения финансовой грамотности. Ущерб потерпевшей превысил 1,2 миллиона рублей.

Женщина простодушно поверила звонившему по телефону «наставнику», якобы работающему по госпрограмме. По его рекомендации она стала инвестором, оформляя кредиты и перечисляя средства аферистов. Происходило это в течение пяти месяцев. Лишь когда «куратор» сообщил «ученице», что инвестиции сгорели и предложил оформить процедуру банкротства, она обратилась в полицию, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.