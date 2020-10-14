В администрацию Копейска наведались силовики

В администрации Копейска (Челябинская область) прошли обыски и изъятие документов. Их интересовало все, что касается покупки помещения для детского сада за 120 миллионов рублей.

Изъятие документов проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Они изъяли документацию, касающуюся приобретения помещения, в котором в настоящее время размещен МДОУ детский сад №14.

Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, их сотрудниками была оказана полная поддержка силовикам, а сами чиновники заинтересованы в результатах проведения проверки.

Напомним, что махинации при покупке заданий под детские сады по завышенным ценам в Челябинской области уже обернулось для многих чиновников уголовными делами.

Как уже сообщало агентство, ранее Контрольно-счетная палата области, проведя проверку в Миассе, выявила факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке не соответствующего нормам здания под детсад «Умка». Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.

Уголовное дело о покупке здания под детсад в Чебаркуле также было возбуждено по материалам проверки, которую проводила Контрольно-счетная палата области в Чебаркуле. Оно было выкуплено у ЗАО «Трест Уралавтострой» по завышенной цене.