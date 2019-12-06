В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка избила полицейского
Происшествия
Вчера, 15:37
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники транспортной полиции в Международном аэропорту Екатеринбурга  задержали пьяную пару из Челябинска. Дама избила полицейского, а ее друг обругал его нецензурной бранью.

Пятого декабря сотрудниками транспортной полиции, обеспечивающими охрану общественного порядка в аэропорту «Кольцово», были выявлены двое жителей Челябинска, которые в пункте досмотра терминала «В» выражались грубой нецензурной бранью.

«Транспортные полицейские потребовали прекратить противоправные действия, однако мужчина и женщина, по внешним признакам, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировали законные требования сотрудников полиции. В результате было принято решение доставить правонарушителей в дежурную часть. При доставлении мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения», - сообщила пресс-секретарь УТ МВД России по УрФО Вера Кухтина.

В дежурной части Линейного отдела было установлено, что оба нарушителя – 52-летние жители Челябинска – должны были вылетать рейсом «Екатеринбург – Коломбо» (Шри-Ланка). По пути в аэропорт употребляли спиртные напитки. Кроме того, в настоящее время следственными органами решается вопрос о привлечении данных граждан к уголовной ответственности.

Это уже далеко не первый случай, когда пьяные пассажиры устраивают дебоши в аэропортах и накидываются с кулаками на полицейских.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,  в сентябре в аэропорту Челябинска 31-летний мужчина и его 46-летняя спутница из Кургана, находясь в зала вылета международного сектора вступили в словесный конфликт с работником аэропорта.

Был вызван наряд полиции, который установил двоих пассажиров рейса «Челябинск – Анталья», находившихся в состоянии алкогольного опьянения и выражавшихся нецензурной бранью. Представителем авиакомпании «Ред Вингс» принято решение об отказе данным пассажирам в перелете. При доставлении в дежурную часть мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина избила двух полицейских.

Уголовные дела направлены в суд.

Автор: 
Инна Шемаева
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