В Агаповском районе по факту ДТП, в котором погибли девочка и девушка, возбуждено уголовное дело

Прокуратура Агаповского района (Челябинская область) контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибли десятилетняя девочка и 21-летняя девушка.

Смертельная авария произошла вечером восьмого марта на четвертом километре автодороги Агаповка - Магнитный - Субутак.

«Произошло столкновение «Мазды 3» под управлением 35-летней жительницы Магнитогорска, с детьми 2012 и 2015 годов рождения в салоне, и ВАЗа-2110 под управлением 21-летней горожанки», - сообщили в полиции Агаповского района.

В результате ДТП десятилетняя пассажирка автомобиля «Мазда 3» скончалась от полученных травм, семилетний мальчик с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Жительница Магнитогорска, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2110, умерла в карете скорой помощи.

«Прокурор Агаповского района Борис Васильев выезжал на место происшествия для координации действий оперативных служб. По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Агаповскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Агаповского района на контроль.

Для установления всех обстоятельств трагедии на трассе сотрудники полиции просят водителей, проезжавших мимо и имеющих записи регистраторов, очевидцев случившегося обратиться в дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району, телефон: 8 (351) 402-14-42.