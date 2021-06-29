В Агаповском районе третьи сутки ищут тело утонувшего мужчины

Спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда Челябинской области продолжают поиски 45-летнего мужчины, утонувшего 26 июня в Агаповском районе. Поиск приостанавливают только на темное время суток.



Трагедия произошла на реке Урал. Сейчас проводится осмотр и тщательное обследование береговой линии, на воде с лодки обследуют дно и глубину при помощи «кошек».



Как сообщила сотрудник поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева, место проведения поисковых работ сложное. Помимо природных особенностей опасного участка (холодная вода на глубине, изменчивое и быстрое течение в месте слияния двух рек), поисковые работы осложняют и «следы человеческой деятельности» - берега захламлены рыболовными сетями и изрыты котлованами после добычи песка.