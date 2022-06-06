В Аргаяше задержана сотрудница банка

В Аргаяше (Челябинская область) задержана сотрудница банка, которая незаконно оформляла кредиты на клиентов. Ей удалось таким образом похитить свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Аргаяшского района обратились местные жители с однотипными заявлениями. Они сообщили, что ранее брали кредиты и своевременно их полностью выплатили. Тем не менее им продолжали поступать уведомления о том, что они являются должниками.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния задержали жительницу села Аргаяш, работавшую в сфере кредитования населения. Полицейскими установлено, что женщина, имея доступ к данным клиентов организации, погасивших кредитные обязательства, оформляла на них новые займы, привязывая счета к своему номеру телефона. По предварительным данным, таким образом ей удалось похитить порядка миллиона рублей, которые были потрачены на личные нужды», - сообщили в региональном полицейском главке.

На сегодняшний день установлено одиннадцать эпизодов противоправной деятельности недобросовестного работника. Незаконные кредитные обязательства на каждого потерпевшего составили в среднем 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».