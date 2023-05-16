В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице

В Аргаяшском районе Челябинской области сегодня, 16 мая, водитель грузовика «Урал» столкнулся на трассе с «ГАЗелью», после чего съехал в кювет и совершил наезд на жилые постройки, получив травмы.

Авария произошла около полудня на 23-м километре автодороги Челябинск - Харлуши – Альмеева. «Уралом» управлял мужчина 1984 года рождения. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что он не выбрал безопасную дистанцию. Автомобиль «ГАЗ-33025», за рулем которого находился его ровесник и в который он врезался, ехал впереди в попутном направлении - два гиганта на колесах оказались слишком близко друг к другу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, получивший телесные повреждения водитель грузовика «Урал» был доставлен в третью больницу Челябинска.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Уже известно, что пострадавший ехал из столицы Южного Урала в сторону Миасса. Водительский стаж у него немаленький – с 2000 года. К административной ответственности за несоблюдение ПДД РФ привлекался лишь один раз (нарушение скоростного режима).