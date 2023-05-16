16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
16.05.2023
В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы
16.05.2023
Челябинские власти продали недострой на Бейвеля за 56 миллионов рублей
16.05.2023
Силовики пришли в минэкологии Челябинской области
16.05.2023
В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан
16.05.2023
Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023