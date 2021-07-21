В Аргаяшском районе полиция пресекла продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции

В Аргаяшском районе Челябинской области задержаны два местных жителя, которые пытались реализовать нелегальную алкогольную и табачную продукцию. Об этом сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Немаркированную продукцию полицейские обнаружили в торговых точках, а также в ходе проведенных обысков в частных домовладениях подозреваемых. Задержаны мужчины 1985 и 1990 годов рождения.

«В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли порядка семи с половиной тысяч пачек сигарет и свыше полутора тысяч бутылок спиртных напитков известных брендов. По предварительным оценкам, стоимость изъятого составила более одного миллиона двухсот двадцати тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Устанавливаются остальные лица, причастные к нелегальному обороту табачной и алкогольной продукции.