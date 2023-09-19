В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб

В Аргаяшском районе Челябинской области сегодня днем, 19 сентября, произошла жуткая авария с участием двух грузовиков и легковушки. Один человек погиб, один получил телесные повреждения.

В 14 часов 38 минут на девятом километре автодороги Магнитогорск – Кизил - Сибай» мужчина 1975 года рождения на «КАМАЗе», пытаясь избежать столкновения с ехавшим впереди транспортным средством, выехал на встречную полосу (на этом участке выезд запрещен). На встречке «КАМАЗ» столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком «Шакман», за рулем которого находился водитель 1988 года рождения.

После столкновения с «КАМАЗом» «Шакман» опрокинулся, зацепив стоявший легковой автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением мужчины 1986 года рождения.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате ДТП водитель «КАМАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Шакмана» получил травмы.