В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром

В Аргаяшском муниципальном районе (Челябинская область) ведется борьба с торфяным пожаром, сложность в тушении которого заключается в удаленности его очагов и отсутствии возможности подъезда пожарной техники.

Огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации возгорания: прокладывают магистральные рукавные линии к очагам пожара на расстояние более четырех километров, используют специальные пожарные станции и мотопомпы для подачи воды. Беспилотный летательный аппарат оперативную обстановку в зоне пожара с воздуха.

В работе по ликвидации пожара задействована группировка РСЧС. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, в настоящее время осуществляется проливка отдельных очагов тления торфа, открытое горение отсутствует.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что ранее существовала серьезная угроза населенному пункту Бижеляк и СНТ «Озерское», с которой сотрудники МЧС успешно справились.