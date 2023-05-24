В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека

В Аше (Челябинская область) сегодня ночью, 24 мая, водитель 2001 года рождения за рулем легкового автомобиля ВАЗ-21093 насмерть сбил пешехода.

Смертельное ДТП произошло на улице Спартака, у дома №35. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину 1957 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия, автомобилист скрылся. Его разыскали сотрудники ГИБДД.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части четвертой статьи 264 УК РФ, а также избрании меры в отношении автомобилиста меры пресечения по статье 91 УПК РФ.

Полицейские установили, что стаж водителя составляет всего два месяца, и его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.