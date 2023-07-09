В Ашинском районе в столкновении с большегрузом пострадал водитель «Нивы»

В Ашинском районе Челябинской области в столкновении с большегрузом получил травмы и был госпитализирован водитель отечественного внедорожника ВАЗ 2131.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около десяти часов утра восьмого июля на 1565 километре автодороги Москва – Челябинск.

Водитель «Нивы», мужчина 1955 года рождения, выехал на встречную полосу, что на этом участке запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения.