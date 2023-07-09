09.07.2023
В Ашинском районе в столкновении с большегрузом пострадал водитель «Нивы»
09.07.2023
В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта
09.07.2023
На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода
09.07.2023
Заброшенный пустырь в поселке АМЗ превратился в сквер с цветниками и газонами
09.07.2023
Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу
09.07.2023
В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров
В Ашинском районе в столкновении с большегрузом пострадал водитель «Нивы»
27.06.2023
В Челябинске после столкновения с «Камазом» воспламенилась «Газель»
22.06.2023
В Челябинске иномарка вылетела с дороги и застряла под трубами теплотрассы
16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023