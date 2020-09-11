В аварии на трассе в Троицком районе погибла 19-летняя девушка

На трассе Троицк-Степное на территории Троицкого района (Челябинская область) легковушка улетела в кювет. Девятнадцатилетняя девушка-пассажир погибла на месте.

Вторая юная пассажирка, 18-ти лет, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель, 21-летний молодой человек, не пострадал.

Как сообщили в УГИБДД по Челябинской области, автомобилист за рулем ВАЗ-2115 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что стаж вождения водителя составляет менее одного года. Парень неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.