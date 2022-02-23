В Челябинской области в бассейне термального комплекса утонула 11-летняя девочка

Сегодня, 23 февраля, в бассейне термального комплекса «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область) утонула 11-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

«Девочка 2010 года рождения отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность», - рассказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего».

Устанавливаются виновные должностные лица компании, предоставляющей данную услугу, которые не обеспечили должный контроль по обеспечению лиц, находившихся в воде.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

ФОТО: сайт комплекса "Баден-Баден"