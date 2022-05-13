Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

Сотрудниками Еткульского районного отделения судебных приставов УФССП России по Челябинской области приостановлена деятельность «термальных» бассейнов комплекса горячих источников «Баден-Баден». В феврале там погибла 11-летняя девочка.

Прокуратурой Еткульского района с привлечением контролирующих органов проведена проверка в связи с гибелью в термальных источниках «Баден-Баден» несовершеннолетней девочки в феврале 2022 года.

«В ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе в ваннах бассейнов, где оказывались услуги населению: выявлена недопустимая концентрация вещества – «хлороформ», а также иные нарушения санитарных норм. В ООО «Ресторанный комплекс» также выявлены нарушения санитарных норм такие как отсутствие маркировок готовой продукции, отсутствие рециркулятора и другие», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, в женской и мужской раздевалках, в медицинском кабинете отсутствовали условия для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Края бортов уличного «термального» бассейна № 1 частично повреждены, что также не позволяло качественно проводить механическую очистку и дезинфекцию. В нарушение санитарных правил лотки вокруг вышеуказанного бассейна не были закрыты безопасными решетками.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении ООО «Уральские горячие источники «Баден-Баден» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статье 6.4 КоАП РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений», в отношении ООО «Ресторанный комплекс» по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

«В судебном заседании представители термального комплекса свою вину в совершении административного правонарушения полностью признали, при этом пояснили, что в настоящее время все нарушения устранены либо предприняты исчерпывающие действия к их устранению, о чем представлены соответствующие документы. Просили назначить наказание в виде предупреждения», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Еткульский районным судом ООО «Ресторанный комплекс» назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, деятельность юридического лица ООО «Уральские горячие источники «Баден-Баден» приостановлена сроком на 15 суток.

Добавим, в настоящее время в СУ СК РФ по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель несовершеннолетней.

Напомним, 23 февраля, в бассейне термального комплекса «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область) утонула 11-летняя девочка. Как сообщал ранее СКР по Челябинской области, девочка отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность.