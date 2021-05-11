В центре Челябинска сгорел заброшенный дом

В Челябинске пожарным удалось предотвратить распространение пламени на частные дома из-за вспыхнувшего заброшенного здания. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пожар случился в понедельник, 10 мая, ближе к вечеру. Вспыхнул дом на улице Российская, 82. По данным чрезвычайного ведомства, горело заброшенное неэксплуатируемое здание.

Дым от полыхающего дома заметили из разных районов города.

«Существовала угроза распространения огня. Прибывшие пожарные локализовали и потушили пожар», - уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

От МЧС при тушении пожара задействовали 16 человек и четыре единицы техники.