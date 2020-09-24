В Чебаркуле инспектору ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного гонщика

В Чебаркуле (Челябинская область) инспектор ДПС применил табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель. Нарушитель арестован на десять суток.

Инцидент произошел ночью 23 сентября. Сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Требования инспекторов ДПС об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. Полицией было организовано преследование, в ходе которого правонарушитель совершал опасные маневры на дороге.

«В целях остановки транспортного средства полицейскими применено табельное огнестрельное оружие. В результате попадания автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение, водитель был задержан. Им оказался житель Чебаркульского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительского удостоверения», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Задержанный привлечен к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за отсутствие прав на управление автомобилем, страхового полиса, за повреждение дорожных сооружений и за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Мужчине судом назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области