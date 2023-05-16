В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория

В Чебаркульском районе (Челябинская область) ликвидирована лаборатория по производству амфетамина. «Лаборант» и его подельники задержаны.

Выйти на нарколабораторию южноуральским полицейским удалось после задержания местного жителя, у которого при себе было обнаружено порядка 740 граммов психотропного вещества.

«В ходе работы с задержанным выяснилось, что мужчина бесконтактным способом через тайники получал крупные партии амфетамина и переправлял их мелким курьерам. При обыске по месту проживания задержанного обнаружены электронные весы и упаковочный материал для преступного товара», - рассказали в региональном полицейском главке.

В результате дальнейшей работы сотрудникам полиции удалось задержать трех подельников, работающих на тот же противозаконный интернет-магазин.

В челябинской квартире «лаборанта» были обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал и остатки запрещенного вещества, а при обыске деревенского земельного участка, принадлежащего ему же и находящегося на территории Чебаркульского района, полицейские обнаружили металлическую будку с оборудованной внутри нарколабораторией. В помещении обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, электронные весы, разнообразная упаковка и химические вещества, необходимые для производства дурмана, которые в настоящий момент находятся на экспертизе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу.