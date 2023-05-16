16.05.2023
В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека
16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
16.05.2023
В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы
16.05.2023
В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория
16.05.2023
Челябинские власти продали недострой на Бейвеля за 56 миллионов рублей
В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория
15.08.2019
Вынесен приговор наркодилерам из «Парфюмера»
10.04.2019
В Троицке осудили наркодилера с тросточкой из Башкортостана
02.11.2018
Вынесен приговор наркодилеру с арбалетом
28.08.2018
В Челябинске значительно выросло число малолетних наркоторговцев
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023