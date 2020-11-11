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В Чебаркульском районе огнеборцы спасли щенков на пожаре

Происшествия
Сегодня, 11:10
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В селе Филимоново (Чебаркульский район) сгорел частный деревянный дом. Люди самостоятельно выбрались из дома, а вот в подполе остались девять щенков, которые стали заложниками огненной стихии.

Пожар в селе Филимоново произошел десятого ноября. Пламя разбушевалось в жилом деревянном доме. Жильцы дома смогли самостоятельно покинуть его до прибытия специалистов МЧС.

«Прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению, как вдруг услышали едва уловимый лай и жалобный визг. В подполе обнаружили девять щенков, сами они бы не выбрались. Чебаркульские огнеборцы вытащили малышей и унесли на безопасное расстояние», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

В результате возгорания частично уничтожены и повреждены кровля, перекрытие, стены дома, мебель и вещи. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела надзорной деятельности.

 

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