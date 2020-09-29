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В Челябинске аферисты оформляли кредиты по копиям паспортов, которые МФО выбрасывали в мусорки

Происшествия
Сегодня, 12:28
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске вынесен приговор в отношении трех местных жителей, которые в мусорных баках, расположенных недалеко от кредитных организаций, находили квитанции об оплате и копии паспортов. После этого по этим документам они брали на горожан кредиты.

Прокуратурой Челябинска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении 47 преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

В суде установлено, что обвиняемые похитили денежные средства 11 микрофинансовых организаций на общую сумму 268 050 рублей.

«Злоумышленники в мусорных баках, расположенных недалеко от кредитных организаций, находили квитанции об оплате, копии паспортов, выброшенные в связи с ненадобностью с паспортными данными граждан. После чего на сайтах микрофининсовых организаций вносили эти данные в анкеты, необходимые для оформления займа, указывая недостоверные сведения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Для совершения хищений также приобретали сим-карты и оформляли банковские карты, которые использовали для получения денежных средств от микрофинансовых организаций.

Приговором Курчатовского районного суда Челябинска ранее судимому жителю города назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другие двое получили условные сроки.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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