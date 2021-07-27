В Челябинске алиментщик явился к жене после ареста его “Приоры"

В Челябинске мужчина выплатил 380 тысяч рублей по алиментам только после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль “Лада Приора”.

Исполнительное производство в отношении челябинца возбудили в 2018 году. Мужчина официально трудоустроен не был. Поэтому алименты ему начислялись на основании сведений о среднероссийской заработной плате.

В 2019 году должника привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Челябинцу назначили обязательные работы. После этого его долг продолжал расти.

«Судебными приставами Курчатовского РОСП был инициирован запрет регистрационных действий с земельным участком и садовым домиком гражданина. Однако он предпочел «поиграть в прятки» с представителями органа принудительного исполнения: не отвечал на звонки, избегал любых контактов. Последним «инструментом воздействия» судебных приставов стали арест и изъятие движимого имущества должника – автомобиля Lada Priora 2008 года выпуска», - рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Мужчина не пользовался машиной. Но, узнав, что автомобиль планируют реализовать в счет погашения долга, «вышел из сумрака».

«Гражданин связался с бывшей супругой. Доподлинно неизвестно, о чем они говорили, но результатом общения стали расписка взыскателя о полном погашении задолженности и отзыв исполнительного листа», - добавили в пресс-службе.

Исполнительное производство в отношении мужчины окончили.