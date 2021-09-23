В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях

Разрушающееся здание на улице Российской в Челябинске может стать причиной аварии на трамвайных сетях. Представители ОНФ просят организовать проверку состояния дома.

Эксперты ОНФ в Челябинской области при осмотре разрушений в четырехэтажном доме № 27 на улице Российской в Челябинске обнаружили, что он угрожает не только жителям аварийного дома, но и тем, кто пользуется общественным транспортом, поскольку к его фасаду прикреплена растяжка трамвайной сети. Общественники обратились в Госжилинспекцию и администрацию Челябинска с целью незамедлительного вмешательства в ситуацию.

В частности, представители ОНФ просит побудить управляющую компанию «Союз» обследовать опасный дом и обеспечить устойчивость здания.

«При визуальном осмотре общественники обнаружили глубокий разлом, проходящий от фундамента до крыши. Наличие трамвайной растяжки только усугубляет ситуацию, поскольку горизонтальная динамическая нагрузка ослабляет несущую способность конструкций. С учетом того, что сквозной разлом постепенно расширяется, жильцы опасаются, что однажды дом поведет и стена обрушится, что повлечет за собой еще и обрыв проводов», - сообщили в ОНФ.

Общественники просят организовать проверку состояния здания, поручить управляющей компании выполнить свои обязанности по устранению нарушений, а также привлечь регионального оператора капитального ремонта и рассмотреть возможность выполнения ремонта здания за счёт соответствующих средств фонда.