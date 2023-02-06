В Челябинске автоледи сбила пешехода

Госавтоинспекцией города Челябинска устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. С травмами она доставлена в больницу.

Авария произошла шестого февраля на пересечение улиц Коммуны и Свободы.

«Женщина-водитель, управляя автомобилем «Мазда», двигаясь по улице Коммуны, совершила наезд на пешехода, женщину которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП пострадала женщина, в сопровождении бригады скорой медицинской помощи она доставлена в медицинское учреждение.