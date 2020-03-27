В Челябинске будут судить оренбуржца, который устроил газовую камеру для своих кредиторов

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего уроженца Оренбургской области, который обвиняется в убийстве двух человек из Челябинска. Он сначала нанес им множественные травмы, а затем открыл вентили на газовой плите, после чего закрыл форточки на окнах в доме.

В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, уроженец Оренбургской области в течении двух лет был знаком с потерпевшими. Он у них постоянно занимал деньги и на момент совершения преступления знал, что они у них есть.

В апреле прошлого года обвиняемый пришел в дом к потерпевшим, где нанес сначала мужчине множественные удары твердым тупым предметом в область головы. Его сожительница, опасаясь за свою жизнь, попыталась убежать, но не смогла. Ей было также нанесено несколько ударов в голову.

После этого обвиняемый открыл вентили на газовой плите, после чего, закрыл форточки на окнах в доме и покинул помещение дома, закрыв входную дверь на замок, тем самым обеспечив скопление и концентрацию бытового газа в помещении дома, а также ограничив доступ посторонних лиц в помещение указанного дома извне.

"Он также похитил из дома потерпевших мобильные телефоны и ювелирные изделия, причинив супругам ущерб на общую сумму около 42 тысячи рублей.Обвиняемый является уроженцем Оренбургской области, в 2000 году Оренбургским областным судом был осужден за покушение на убийство из корыстных целей, освободился в 2016 году", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.