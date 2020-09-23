В Челябинске будут судить водителя, стрелявшего в полицейского

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя южноуральской столицы, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.

Преступление было совершено в мае этого года на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов в Челябинске. Оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области производил задержание обвиняемого в совершении преступления.

Челябинец не хотел, чтобы его задержали. Зная о том, что перед ним находится представитель власти, молодой человек, находясь на водительском сиденье автомобиля «Вольво», открыл стрельбу по полицейскому из травматического оружия - пистолета «Гроза 02».

«Стоявший в непосредственной близости от обвиняемого оперуполномоченный своевременно уклонился от выстрелов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.