В Челябинске буйный мужчина накинулся с ножом на продавщицу разливного пива

В Челябинске стражи порядка задержали мужчину, который устроил дебош в магазине разливного пива. Причиной конфликта стал отказ женщины слушать томные речи посетителя.

Инцидент произошел утром 25 октября. В магазин разливного пива по улице Салютной вошел не совсем обычный посетитель. Покупать что-либо он не спешил.

«Сначала он донимал продавца томными беседами, а когда его попросили покинуть помещение, настроение мужчины резко изменилось. Он достал нож и угрожающе заявил: «Ты у меня не первая!» и начал перечислять физические увечья, которые с его слов он неоднократно уже наносил продавцам», - сообщила сотрудник ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Женщина не стала испытывать судьбу и нажала тревожную кнопку. Вооруженный посетитель скрылся, но по «горячим» следам и приметам был обнаружен бойцами в одном из дворов. Недолго он размахивал ножом, да и былая храбрость исчерпала себя при встрече с охранниками.

Его вернули на место происшествия. Сотрудников полиции он дожидался уже прикованным наручниками.

«В отделе полиции «Тракторозаводский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник УМВД России по Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.