ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске буйный мужчина накинулся с ножом на продавщицу разливного пива

Происшествия
Сегодня, 16:03
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске стражи порядка задержали мужчину, который устроил дебош в магазине разливного пива. Причиной конфликта стал отказ женщины слушать томные речи посетителя.

Инцидент произошел утром 25 октября. В магазин разливного пива по улице Салютной вошел не совсем обычный посетитель. Покупать что-либо он не спешил.

«Сначала он донимал продавца томными беседами, а когда его попросили покинуть помещение, настроение мужчины резко изменилось. Он достал нож и угрожающе заявил: «Ты у меня не первая!» и начал перечислять физические увечья, которые с его слов он неоднократно уже наносил продавцам», - сообщила сотрудник ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Женщина не стала испытывать судьбу и нажала тревожную кнопку. Вооруженный посетитель скрылся, но по «горячим» следам и приметам был обнаружен бойцами в одном из дворов. Недолго он размахивал ножом, да и былая храбрость исчерпала себя при встрече с охранниками.

Его вернули на место происшествия. Сотрудников полиции он дожидался уже прикованным наручниками.

«В отделе полиции «Тракторозаводский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник УМВД России по Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
24.10.20 16:05
По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела
24.10.20 15:01
В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве
23.10.20 16:18
В Златоусте аферисты пытались заполучить треть миллиона, представившись полицейскими
23.10.20 13:11
В реке Миасс найдено тело младенца, сброшенное в воду родителями
23.10.20 12:59
В связи с гибелью младенца в Челябинске прокуратура потребовала проверить работу органов опеки
23.10.20 12:51
Челябинка взяла кредит на два миллиона рублей и перевела деньги аферистам
23.10.20 10:50
Общественная палата Челябинской области: преступность в ИТ-сфере возросла в два раза, надо действовать сообща
23.10.20 09:58
Оперативники ищут младенца, тело которого родители скинули в реку Миасс
22.10.20 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
22.10.20 11:11
В Сосновском районе автоледи насмерть сбила пешехода
Среда обитания
Сегодня, 11:22
Диалог налаживается?
В Челябинске состоялся четвертый митинг в защиту городского бора
Общество
Сегодня, 15:48
Минэкологии ответило на критику ОНФ по проекту терсхемы обращения с отходами
Новости
Сегодня, 15:52
Общество
В Челябинской области на карантине остаются три школы и 127 классов
Сегодня, 15:49
Происшествия
В Миассе поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах
Сегодня, 15:37
Общество
С 26 октября на помощь врачам Челябинска придут еще 70 студентов-медиков
Сегодня, 15:34
Общество
Полицейские испортили любовное свидание школьнице в Москве
Сегодня, 15:14
Общество
В Челябинске откроются новые детские сады
Материалы рубрики
Сегодня, 15:49
Происшествия
В Миассе поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах
Сегодня, 11:17
Происшествия
Заведено уголовное дело на челябинца, который вывез свою жену в лес и порезал ее
Сегодня, 10:37
Происшествия
В Красноармейском районе школьница устроила поножовщину
Вчера, 15:34
Происшествия
В Челябинске муж в лесу изрезал ножом супругу и бросил умирать
Вчера, 11:50
Происшествия
В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика