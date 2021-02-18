В Челябинске директор учебного центра заплатит 500 тысяч за взятку сотруднику Ростехнадзора
Вышестоящий суд признал законным вынесение штрафа в 500 тысяч рублей учебному центру «Академия образования».
Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», руководитель учреждения дважды давала вознаграждение сотруднику Ростехнадзора, чтобы ее работники успешно сдавали экзамены.
Установлено, что директор АНО ДПО УЦ «Академия образования» отправляла своих сотрудников, с которыми заключала договоры на оказание образовательных услуг, на обучение. Она дважды передавала вознаграждение сотруднику Ростехнадзора за содействие в успешной сдаче экзаменов ее работниками.
Прокуратура в отношении юридического лица возбудила административное дело по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья назначил штраф в 500 тысяч рублей.
Старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева уточнила, что на это решение «Академия образования» подала апелляцию. Ленинский суд, рассмотрев жалобу, оставил постановление без изменения.
Вместе с тем, как стало известно нашему агентству, сейчас в Ленинском суде в отношении руководителя учебного центра рассматривается уголовное дело по двум эпизодам дачи мелкой взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ и ст. 291.2 УК РФ). Известно также, что сотрудник Ростехнадзора отделался штрафом.