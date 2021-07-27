В Челябинске два такси не поделили дорогу и врезались в забор

Во вторник, 27 июля, двое водителей агрегатора такси «Ситимобил» устроили ДТП на перекрестке на Северо-Западе Челябинска. После удара обе машины влетели в забор.

ДТП случилось в три часа 56 минут напротив дома №70А на улице Молодогвардейцев.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Челябинска, 24-летний водитель машины Renault пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, 41-летний водитель которого двигался перпендикулярно. На обоих авто присутствовал логотип «Ситимобил».

В итоге одно такси протаранило другое. После чего обе машины врезались в металлический забор.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Челябинска