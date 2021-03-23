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В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей

Сегодня, 23 марта, суд Центрального района Челябинска изберет меру пресечения в отношении директора ООО «Заповедник» Ивана Окольникова. Он обвиняется в мошенничестве. Махинации бизнесмена с землей обошлись бюджету города в 100 миллионов рублей.

Как сообщил собственный источник в силовых структурах региона, Иван Окольников являлся арендатором муниципального земельного участка в Челябинске. Он был предоставлен ООО «Заповедник» в аренду для строительства административно-торгового комплекса и выдано администрацией Челябинска разрешение на строительство.

В 2019 году на основании представленных Окольниковым недостоверных документов, подтверждающих окончание строительства АТК. администрация Челябинска разрешила ввод указанного объекта в эксплуатацию.

После обращения Окольникова в администрацию по поводу выкупа муниципального участка для целей эксплуатации АТК комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска продал ему участок без проведения торгов. Стоимость земельного участка составила 20 процентов от кадастровой стоимости участка.

Таким образом, Иван Окольников нанес ущерб бюджету города в сумме более 100 млн. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской совместно с ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, уголовное дело в отношении Окольникова возбуждено по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации –«Мошенничество».