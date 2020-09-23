В Челябинске «Газель» не пропустила скорую – машина медиков перевернулась
В Челябинске водитель «Газели» не пропустил машину скорой помощи, которая ехала с включенными маячками и спецсигналами. В результате аварии машина медиков перевернулась. Пострадали два человека.
Авария произошло 22-го сентября около девяти часов вечера на улице Дарвина.
«Водитель автомобиля ГАЗ-3102 ехал на зеленый сигнал светофора и не предоставил преимущество автомашине УАЗ (прим. ред.: скорая помощь), которая двигалась с проблесковыми маяками и спецсигналами. В результате аварии пострадали два человека. Водитель автомобиля ГАЗ от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - сообщили в региональном полицейском главке.
В отношении водителя автомобиля ГАЗ составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Это влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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