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В Челябинске горит городской бор

Происшествия
Сегодня, 14:02
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске на территории городского бора произошло возгорание сухой травы. Площадь составила порядка 200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в городском бору Челябинска поступило сегодня, 16 июля, в 11:58 дня. Как сообщили в МЧС по Челябинской области на месте работают две цистерны.

Ситуация с природными пожарами в регионе продолжает осложняться.

Всего за сутки в Челябинской области было зафиксировано 28 природных пожаров.

По предварительным данным, наибольшее количество пожаров зафиксировано на территории Миасского лесничества – 8 возгораний на общей площади 19,5 гектаров. Самый крупный пожар (по оперативной информации) произошел в Челябинском военном лесничестве. Он охватил 70 гектаров.

 «Крупный пожар зафиксирован за прошедшие сутки в Октябрьском лесничестве. Здесь огонь распространился на 42 гектара. Более того, он перешел в стадию верхового. Существовала угроза населенному пункту Журавлиное, огонь находился на удалении 1,5 километров. Пожарным удалось отстоять населенный пункт», - добавили в МЧС по региону.

Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском муниципальных районах и Южноуральском городском округе.

МЧС в очередной раз напоминает, что, отправляясь на природу, уточните, не действует ли на территории, куда вы направляетесь, особый противопожарный режим. Он запрещает разведение открытого огня. Иногда он даже запрещает нахождение в лесных массивах.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Пожары
Челябинск
Челябинский городской бор
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