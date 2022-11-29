В Челябинске ищут девушку-подростка из Томской области

Сотрудники полиции Челябинска устанавливают местонахождение без вести пропавшей Виктории Алтуховой из Томской области. Последний раз она выходила на связь из областного центра Южного Урала.

Заявление о пропаже поступило в дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району Томской области. В нем сообщается, что 17 ноября 2022 года ушла из студенческого общежития в селе Кожевниково и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Виктория Алтухова. По полученной полицейскими информации несовершеннолетняя направилась в город Чебоксары Чувашской Республики.

Приметы: на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, рост 162 сантиметра, глаза голубые, волосы крашенные до плеч. Была одета: длинный пуховик красного цвета, черные сапоги. При себе имела рюкзак черного цвета. Особые приметы: два шрама на подбородке.

Челябинцев, располагающих сведениями о пропавшей, просят обратиться по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кожевниковскому району по телефонам: 8-953-927-84-24, 8-906-957-43-19.