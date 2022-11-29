01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
01.12.2022
В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России
01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
01.12.2022
Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района
В Челябинске ищут девушку-подростка из Томской области
Челябинцев, располагающих сведениями о пропавшей, просят помочь в розыске
26.11.2022
В Кизильском районе новый начальник полиции
25.11.2022
Пьяный житель Сатки украл ящик с пожертвованиями
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
15.10.2022
Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022