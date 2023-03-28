В Челябинске ищут водителя электросамоката, сбившего женщину и скрывшегося

В Челябинске ищут свидетелей наезда на женщину во дворе дома №33 по Комсомольскому проспекту: мужчина был на электросамокате и, сбив горожанку 1959 года рождения, скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

ДТП произошло в 17 часов 10 минут 24 марта. Личность гонщика до сих пор не установлена.

Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия. ГИБДД Челябинска обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, с просьбой проявиться и рассказать о том, что известно. Телефоны для связи со стражами порядка: 8 (900)021-18-42, 728-61-18, 728-60-10.

Госавтоинспекция города напоминает: водитель электросамоката - полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля.

«Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом, - отмечают в челябинской ГИБДД.