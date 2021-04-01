01.04.2021
«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания
01.04.2021
В Челябинске взорвалась машина
01.04.2021
В Челябинской области ревнивый супруг зарезал многодетную мать
01.04.2021
В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка
01.04.2021
Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили
31.03.2021
Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
31.03.2021
Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности
31.03.2021
Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области
04.03.2021
В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома
03.03.2021
В частном доме в Агаповском районе взорвались газовые баллоны
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021