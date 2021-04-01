В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка

Сегодня, первого апреля, в Челябинске на балконе многоэтажного здания произошел пожар. Самостоятельно из квартир эвакуировались 15 жильцов. Еще двоих – женщину с ребенком – вывели на свежий воздух огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре в высотке на улице Сталеваров поступило сегодня утром.

«На момент прибытия огнеборцев на балконе девятого этажа наблюдалось интенсивное горение, - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - Существовала угроза распространения пламени. Сотрудники МЧС установили высотную технику и подали огнетушащие средства в очаг пожара. В кратчайший срок пожар был локализован и ликвидирован, на его ликвидации работало три единицы техники и девять человек личного состава».

Жильцы выбежали из подъезда по маршевым лестницам. Пожарные вывели прям из горящей квартиры женщину и девятилетнего ребенка.

Сейчас сотрудники отдела дознания устанавливают причины пожара.