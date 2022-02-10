В Челябинске из внедорожника на парковке украли два миллиона рублей

В Челябинске у бизнесмена из иномарки украли два миллиона рублей. Злоумышленник разбил стекло в машине и забрал деньги.

Инцидент произошел восьмого февраля на парковке возле одного из банков. Предприниматель на автомобиле «Range Rover» поехал гасить ипотеку. Он вышел из машины, оставив в ней два миллиона рублей, а когда вернулся, то не обнаружил денег и сотового телефона.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, по данному факту возбуждено уголовное по статье «Кража».